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Экс-игрок «Зенита» Вьештица высказался о трансферной политике сине-бело-голубых

Экс-игрок «Зенита» Вьештица высказался о трансферной политике сине-бело-голубых
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Бывший защитник «Зенита» Милан Вьештица высказался о небольшом количестве воспитанников академии клуба в основной команде, а также поделился мыслями о трансферной политике сине-бело-голубых. Напомним, в последнее время клуб из Санкт-Петербурга приобретает большое количество бразильских футболистов.

«Мне сложно сказать, почему у «Зенита» нет своих воспитанников в составе, но, возможно, это просто нынешняя политика клуба. Одобряю ли я её? Если на протяжении стольких лет «Зенит» показывает уверенный результат, то, наверное, в клубе всё делают правильно, но любому болельщику хочется видеть своих воспитанников на поле», — приводит слова Вьештицы Metaratings.

Напомним, после 19 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Зенит» располагается на втором месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка. В следующем матче внутреннего первенства подопечные Сергея Семака сыграют с «Уралом» на выезде. Игра состоится 9 марта и начнётся в 14:00 мск.

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