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Семак: Гончаренко прекрасно знает «Зенит», мы тоже знаем, как строит свою игру «Урал»

Семак: Гончаренко прекрасно знает «Зенит», мы тоже знаем, как строит свою игру «Урал»
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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящего матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» из Екатеринбурга.

МИР Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2024, суббота. 14:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Составили ли мы какое-либо впечатление об обновлённой команде екатеринбуржцев на зимних сборах? Я не думаю, что «Урал» серьёзным образом обновился — речь идёт об усилении позиций игроками, которых получилось взять — так же, как и в нашем случае. Поэтому никаких сюрпризов ни с нашей стороны, ни со стороны «Урала» нет. Гончаренко прекрасно знает нашу команду, мы тоже прекрасно знаем, как строит свою игру «Урал». Посмотрим, товарищеские игры это одно, а официальные матчи — совсем другое. Нам всем нужно набирать очки, чтобы решать свои задачи», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Напомним, после 19 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Зенит» располагается на втором месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка. В следующем матче внутреннего первенства подопечные Сергея Семака сыграют с «Уралом» на выезде. Игра состоится 9 марта и начнётся в 14:00 мск. В январе на зимних сборах «Зенит» в товарищеском матче обыграл команду Виктора Гончаренко — 1:0.

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