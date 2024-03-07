Семак: Гончаренко прекрасно знает «Зенит», мы тоже знаем, как строит свою игру «Урал»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящего матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» из Екатеринбурга.

«Составили ли мы какое-либо впечатление об обновлённой команде екатеринбуржцев на зимних сборах? Я не думаю, что «Урал» серьёзным образом обновился — речь идёт об усилении позиций игроками, которых получилось взять — так же, как и в нашем случае. Поэтому никаких сюрпризов ни с нашей стороны, ни со стороны «Урала» нет. Гончаренко прекрасно знает нашу команду, мы тоже прекрасно знаем, как строит свою игру «Урал». Посмотрим, товарищеские игры это одно, а официальные матчи — совсем другое. Нам всем нужно набирать очки, чтобы решать свои задачи», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Напомним, после 19 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Зенит» располагается на втором месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка. В следующем матче внутреннего первенства подопечные Сергея Семака сыграют с «Уралом» на выезде. Игра состоится 9 марта и начнётся в 14:00 мск. В январе на зимних сборах «Зенит» в товарищеском матче обыграл команду Виктора Гончаренко — 1:0.