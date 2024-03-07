«Спарта» — «Ливерпуль»: Дарвин Нуньес удвоил преимущество гостей

В эти минуты идёт первый матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором встречаются чешская «Спарта» и английский «Ливерпуль». Игра проходит на стадионе «ЭПЕТ Арена — Летна» в Праге. В качестве главного арбитра встречи выступает Хосе Санчес Мартинес. На момент выхода новости счёт 2:0 в пользу гостей.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 25-й минуте второй гол «Ливерпуля» забил нападающий Дарвин Нуньес.

Ранее, на седьмой минуте встречи счёт в матче открыл полузащитник гостей Алексис Мак Аллистер, реализовав пенальти.

В 1/16 финала Лиги Европы «Спарта» прошла турецкий «Галатасарай», обыграв его по сумме двух встреч со счётом 6:4. В свою очередь, «Ливерпуль» не принимал участия в стадии 1/16 финала этого соревнования, поскольку на групповом этапе занял первое место в квартете Е.

Ответный матч между «Спартой» и «Ливерпулем» состоится 14 марта. Эта игра пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Встреча начнётся в 23:00 мск.