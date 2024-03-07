Два фаната «Брайтона» получили ножевые ранения перед матчем с «Ромой» — AS

В Риме, где в эти минуты проходит первый матч 1/8 финала Лиги Европы «Рома» — «Брайтон», на двух болельщиков английской команды было совершено нападение группой из семи человек в капюшонах, в ходе которого им были нанесены ножевые ранения. Данный инцидент произошёл вчера, 6 марта. Об этом сообщает AS.

По информации источника, злоумышленники украли у поклонников «Брайтона» кошельки. Подчёркивается, что они были ранены в ноги. Пострадавшим была оказана своевременная медицинская помощь, в результате чего им удалось избежать серьёзных последствий для здоровья. На текущий момент правоохранительные органы Италии инициировали расследование данного преступления.

На момент выхода новости счёт в матче 1:0 в пользу итальянской команды. Голом отметился нападающий Пауло Дибала.