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Два фаната «Брайтона» получили ножевые ранения перед матчем с «Ромой» — AS

Два фаната «Брайтона» получили ножевые ранения перед матчем с «Ромой» — AS
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В Риме, где в эти минуты проходит первый матч 1/8 финала Лиги Европы «Рома» — «Брайтон», на двух болельщиков английской команды было совершено нападение группой из семи человек в капюшонах, в ходе которого им были нанесены ножевые ранения. Данный инцидент произошёл вчера, 6 марта. Об этом сообщает AS.

Лига Европы . 1/8 финала. 1-й матч
07 марта 2024, четверг. 20:45 МСК
Рома
Рим, Италия
Окончен
4 : 0
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув, Англия
1:0 Дибала – 13'     2:0 Лукаку – 43'     3:0 Манчини – 64'     4:0 Кристанте – 68'    

По информации источника, злоумышленники украли у поклонников «Брайтона» кошельки. Подчёркивается, что они были ранены в ноги. Пострадавшим была оказана своевременная медицинская помощь, в результате чего им удалось избежать серьёзных последствий для здоровья. На текущий момент правоохранительные органы Италии инициировали расследование данного преступления.

На момент выхода новости счёт в матче 1:0 в пользу итальянской команды. Голом отметился нападающий Пауло Дибала.

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