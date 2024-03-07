Агент Барбоза: Мостовой — футболист очень высокого уровня. Он сможет заиграть в Европе

Португальский футбольный агент Паулу Барбоза прокомментировал желание полузащитника «Зенита» Андрея Мостового перейти в европейский чемпионат.

«Желание игрока – это его цель. У него есть контракт со своим клубом, и если будет заинтересованный клуб, то будет шанс играть в Европе. Андрей – футболист «Зенита» и игрок очень высокого уровня. Он сможет заиграть в европейской лиге, но вопрос в том, в какой чемпионат он перейдёт. Это сыграет большую роль. Надо ещё понимать, насколько «Зенит» будет заинтересован в сделке. Мостовой может заиграть в чемпионатах Франции, Испании или Италии», – цитирует Барбозу Metaratings.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что игрок «Зенита» Мостовой попросил найти вариант в Европе. К нему есть интерес во Франции.

Мостовой присоединился к системе «Зенита» в 2019 году. Сначала он играл за вторую команду петербуржцев. Сезон-2019/2020 Мостовой провёл на правах аренды за «Сочи». В октябре прошлого года Мостовой продлил контракт с «Зенитом» по схеме «3+1» до лета 2027 года.

В нынешнем сезоне Мостовой провел 16 матчей, на его счету два гола. Всего за петербуржцев Андрей сыграл 124 матча, забил 23 мяча и стал автором 10 голевых пасов.