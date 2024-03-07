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«Аль-Наср» с Роналду в составе проиграл «Аль-Раеду» в чемпионате Саудовской Аравии

«Аль-Наср» с Роналду в составе проиграл «Аль-Раеду» в чемпионате Саудовской Аравии
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7 марта состоялся матч 23-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу, в котором встречались «Аль-Наср» и «Аль-Раед». Игра прошла в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на стадионе «Аль-Авваль Парк», который является домашним для «Аль-Насра». Игра началась в 20:00 по московскому времени. Она завершилась победой гостей со счётом 3:1.

Саудовская Аравия - Про-Лига . 23-й тур
07 марта 2024, четверг. 20:00 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Окончен
1 : 3
Аль-Раед
Бурайда
0:1 Эль-Беркауи – 18'     1:1 Яхья – 24'     1:2 Фоузаир – 46'     1:3 Саюд – 87'    

В составе «Аль-Раеда» забитые мяч на свой счёт записали Карим Эль-Беркауи, Мохамед Фоузаир и Амир Саюд. Гости ответили точным ударом в исполнении Аймана Яхьи.

Отметим, что нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду вышел в стартовом составе своей команды. Звёздный португальский футболист отыграл весь матч, но не отметился результативными действиями.

Таким образом, «Аль-Наср» после 23 матчей остался с 53 очками на втором месте в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. «Аль-Раед» набрал 23 очка и поднялся на 14-е место.

Таблица чемпионата Саудовской Аравии
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