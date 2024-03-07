Агент игрока «Карабаха» Лунёва высказался о ничьей с «Байером» в плей-офф Лиги Европы

Футбольный агент Антон Смирнов, представляющий интересы голкипера «Карабаха» Андрея Лунёва, прокомментировал ничейный результат в матче 1/8 финала Лиги Европы с «Байером» (2:2).

«После матча «Карабах» — «Байер» есть опустошение, потому что в первом тайме играли здорово. Во втором тайме до 60-й минуты никаких проблем, ни одного опасного момента у «Байера», «Карабах» строго и концентрированно оборонялся. Но потом сами себе придумали гол: абсолютно ненужный обрез на своей половине поля. Естественно, что «Байер» воодушевился после забитого мяча, вышли Вирц, Джака, Шик. Был один опасный момент, когда Андрей Лунёв выручил. А на 92-й минуте не доиграли с футболистом и пропустили мяч.

Всем бы такое опустошение от ничьей с «Байером». Воспринимаю эту ничью как поражение. Жунинью имел стопроцентный момент при счёте 2:1. Если бы он забил, «Карабах» довёл бы до победы. Достойная игра против лучшей команды мира на сегодняшний момент. Кто бы мог подумать, что «Карабах» будет вести 2:0, а «Байер» — отыгрываться.

Андрея невозможно упрекнуть в двух пропущенных мячах. Эту игру можно было сыграть «на ноль». Но тяжело обороняться против такой машины. Андрей сыграл хорошо, ни одной ошибки не допустил. Но хочется выделить всю команду. Могли прервать беспроигрышную серию «Байера». Конечно, будет очень тяжело в Германии. Обидно. Хотелось войти в историю. После первого тайма появились мысли о проходе дальше. Но голову пеплом не посыпаем», — сказал Смирнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.