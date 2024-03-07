У Де Росси одно поражение после 10 первых матчей во главе «Ромы»

Главный тренер «Ромы» Даниэле Де Росси 7 марта провёл свой 10-й матч во главе римского клуба. Итальянская команда сегодня дома сыграла с английским «Брайтоном» (4:0) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

После 10 матчей во главе «Ромы» у Де Росси следующая статистика: семь побед, два ничейных результата и одно поражение. При итальянском специалисте римляне забили 26 мячей, пропустив при этом 11 раз.

Напомним, ранее Де Росси играл за «Рому» с 2002 по 2019 год. По завершении карьеры Даниэле получил место в тренерском штабе национальной команды Италии по футболу. В январе Де Росси стал новым тренером «Ромы» после отставки Жозе Моуринью. Контракт с итальянцем рассчитан до 30 июня 2024 года.