Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бенфика — Рейнджерс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

У Де Росси одно поражение после 10 первых матчей во главе «Ромы»

У Де Росси одно поражение после 10 первых матчей во главе «Ромы»
Комментарии

Главный тренер «Ромы» Даниэле Де Росси 7 марта провёл свой 10-й матч во главе римского клуба. Итальянская команда сегодня дома сыграла с английским «Брайтоном» (4:0) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

После 10 матчей во главе «Ромы» у Де Росси следующая статистика: семь побед, два ничейных результата и одно поражение. При итальянском специалисте римляне забили 26 мячей, пропустив при этом 11 раз.

Напомним, ранее Де Росси играл за «Рому» с 2002 по 2019 год. По завершении карьеры Даниэле получил место в тренерском штабе национальной команды Италии по футболу. В январе Де Росси стал новым тренером «Ромы» после отставки Жозе Моуринью. Контракт с итальянцем рассчитан до 30 июня 2024 года.

Материалы по теме
«Рома» — «Брайтон». Де Росси не тренер, а золото!
«Рома» — «Брайтон». Де Росси не тренер, а золото!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android