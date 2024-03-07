Игроки «Челси» Чилуэлл и Галлахер не смогут принять участие в матче АПЛ с «Ньюкаслом»

Левый защитник «Челси» Бенджамин Чилуэлл и атакующий полузащитник Конор Галлахер не смогут сыграть в матче 28-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкаслом». Об этом информирует официальный сайт лондонского клуба.

Сообщается, что Галлахер будет отсутствовать по болезни. В свою очередь, Чилуэллу предстоит пройти специализированное медицинское обследование с целью выяснения степени серьёзности его повреждения.

Напомним, Чилуэлл пропустил часть нынешнего сезона из-за травмы подколенного сухожилия. Английский футболист был недоступен с конца сентября по начало января. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей.

Матч «Челси» — «Ньюкасл» начнётся в 23:00 мск.