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Игроки «Челси» Чилуэлл и Галлахер не смогут принять участие в матче АПЛ с «Ньюкаслом»

Игроки «Челси» Чилуэлл и Галлахер не смогут принять участие в матче АПЛ с «Ньюкаслом»
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Левый защитник «Челси» Бенджамин Чилуэлл и атакующий полузащитник Конор Галлахер не смогут сыграть в матче 28-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкаслом». Об этом информирует официальный сайт лондонского клуба.

Англия - Премьер-лига . 28-й тур
11 марта 2024, понедельник. 23:00 МСК
Челси
Лондон
Не начался
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сообщается, что Галлахер будет отсутствовать по болезни. В свою очередь, Чилуэллу предстоит пройти специализированное медицинское обследование с целью выяснения степени серьёзности его повреждения.

Напомним, Чилуэлл пропустил часть нынешнего сезона из-за травмы подколенного сухожилия. Английский футболист был недоступен с конца сентября по начало января. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей.

Матч «Челси» — «Ньюкасл» начнётся в 23:00 мск.

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