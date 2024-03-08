Тренер «Ромы» Де Росси: другие команды мечтают о некоторых из моих игроков
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Главный тренер «Ромы» Даниэле Де Росси поделился мнением о минувшем матче 1/8 финала Лиги Европы с «Брайтоном», в котором римский клуб разгромил соперника со счётом 4:0.
Лига Европы . 1/8 финала. 1-й матч
07 марта 2024, четверг. 20:45 МСК
Рома
Рим, Италия
Окончен
4 : 0
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув, Англия
1:0 Дибала – 13' 2:0 Лукаку – 43' 3:0 Манчини – 64' 4:0 Кристанте – 68'
«У нас сильные игроки, которые обладают превосходными атакующими качествами. Тренеры других команд мечтают о некоторых из этих футболистов. У нас сильная команда, способная побеждать в матчах. Стараюсь сделать так, чтобы футболисты выкладывались на тренировках. Я отношусь к игрокам по-человечески, и они отвечают мне благодарностью на поле», — приводит слова Де Росси сайт журналиста Альфредо Педуллы.
Напомним, ответный матч между этими командами состоится 14 марта и пройдёт на стадионе «Фалмер — Зе Амекс» в Брайтоне. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск.
Лига Европы . 1/8 финала. 2-й матч
14 марта 2024, четверг. 23:00 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув, Англия
Не начался
Рома
Рим, Италия
Кто победит в основное время?
П1
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П2
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