Тренер «Ромы» Де Росси: другие команды мечтают о некоторых из моих игроков

Главный тренер «Ромы» Даниэле Де Росси поделился мнением о минувшем матче 1/8 финала Лиги Европы с «Брайтоном», в котором римский клуб разгромил соперника со счётом 4:0.

«У нас сильные игроки, которые обладают превосходными атакующими качествами. Тренеры других команд мечтают о некоторых из этих футболистов. У нас сильная команда, способная побеждать в матчах. Стараюсь сделать так, чтобы футболисты выкладывались на тренировках. Я отношусь к игрокам по-человечески, и они отвечают мне благодарностью на поле», — приводит слова Де Росси сайт журналиста Альфредо Педуллы.

Напомним, ответный матч между этими командами состоится 14 марта и пройдёт на стадионе «Фалмер — Зе Амекс» в Брайтоне. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск.