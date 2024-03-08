«Манчестер Сити» испытывает облегчение от предстоящего перехода Мбаппе в «Реал» — RMC

«Манчестер Сити» испытывает облегчение от того, что нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе перейдёт в «Реал», сообщает RMC Sport в социальной сети X (ранее Twitter).

По данным источника, «Манчестер Сити» считает, что переход Мбаппе в «Реал» закрывает двери для возможного ухода Эрлинга Холанда в мадридский клуб.

Напомним, ранее сообщалось, что Мбаппе покинет «ПСЖ» в летнее трансферное окно и перейдёт в «Реал» на правах свободного агента. Француз выступает за парижан с 2018 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.

Холанд, в свою очередь, защищает цвета «Манчестер Сити» с 2022 года. Контрактное соглашение нападающего с клубом рассчитано до 2027 года. В нынешнем сезоне норвежец принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 29 голов и шесть результативных передач.

Мбаппе встретился с президентом Франции в Елисейском дворце: