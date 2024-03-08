Ромелу Лукаку высказался о своём будущем после матча Лиги Европы с «Брайтоном»

Бельгийский нападающий «Ромы» Ромелу Лукаку, арендованный у «Челси», ответил на вопрос о своём будущем после первого матча 1/8 финала Лиги Европы с «Брайтон энд Хоув Альбион» (4:0).

«Здесь, в «Роме», всё совсем по-другому – болельщики меня любят. Я в каждом матче делаю всё возможное, чтобы принести результат, ведь клуб помог мне. Моя касается моего будущего в «Челси»? Я должен быть осторожен с ответами на такие вопросы», – приводит слова Лукаку инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, аренда 30-летнего бельгийца рассчитана до конца сезона, однако ранне сообщалось, что лондонский клуб не рассчитывает на игрока, а сам форвард не планирует возвращаться в АПЛ.

В нынешнем сезоне Лукаку сыграл во всех турнирах за клуб в 35 матчах, в которых забил 18 мячей и отдал четыре результативных передачи. Контракт бельгийца с «Челси» рассчитан до 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 35 млн.

Фанаты «Ювентуса» протестуют против трансфера Лукаку: