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Ромелу Лукаку высказался о своём будущем после матча Лиги Европы с «Брайтоном»

Ромелу Лукаку высказался о своём будущем после матча Лиги Европы с «Брайтоном»
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Бельгийский нападающий «Ромы» Ромелу Лукаку, арендованный у «Челси», ответил на вопрос о своём будущем после первого матча 1/8 финала Лиги Европы с «Брайтон энд Хоув Альбион» (4:0).

Лига Европы . 1/8 финала. 1-й матч
07 марта 2024, четверг. 20:45 МСК
Рома
Рим, Италия
Окончен
4 : 0
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув, Англия
1:0 Дибала – 13'     2:0 Лукаку – 43'     3:0 Манчини – 64'     4:0 Кристанте – 68'    

«Здесь, в «Роме», всё совсем по-другому – болельщики меня любят. Я в каждом матче делаю всё возможное, чтобы принести результат, ведь клуб помог мне. Моя касается моего будущего в «Челси»? Я должен быть осторожен с ответами на такие вопросы», – приводит слова Лукаку инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, аренда 30-летнего бельгийца рассчитана до конца сезона, однако ранне сообщалось, что лондонский клуб не рассчитывает на игрока, а сам форвард не планирует возвращаться в АПЛ.

В нынешнем сезоне Лукаку сыграл во всех турнирах за клуб в 35 матчах, в которых забил 18 мячей и отдал четыре результативных передачи. Контракт бельгийца с «Челси» рассчитан до 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 35 млн.

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