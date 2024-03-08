В «Реале» обеспокоены физической формой команды — The Athletic

В «Реале» обеспокоены физической формой команды в последних матчах, сообщает The Athletic.

По данным источника, в руководстве клуба обеспокоены формой команды после того, как «Реал» четыре из восьми последних матчей во всех турнирах завершил ничьей. В клубе изучают физическое состояние игроков, которое делят на три раздела: сила, скорость и выносливость.

«Реал» намерен уделять больше внимания выносливости, и планирует вновь ввести маски CPAP (постоянное положительное давление в дыхательных путях) на тренировках на следующей неделе.

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В своём последнем матче «Реал» сыграл вничью с «РБ Лейпциг» (1:1), но по итогам двух матчей вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. В чемпионате Испании команда возглавляет турнирную таблицу, набрав 66 очков.

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