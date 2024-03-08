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Пиоли прокомментировал победу «Милана» в первом матче со «Славией» в Лиге Европы

Пиоли прокомментировал победу «Милана» в первом матче со «Славией» в Лиге Европы
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал победу команды в первом матче 1/8 финала Лиги Европы со «Славией». Встреча прошла в Милане на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

Лига Европы . 1/8 финала. 2-й матч
14 марта 2024, четверг. 20:45 МСК
Славия П
Прага, Чехия
Не начался
Милан
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Это хорошая победа. «Славия» — очень крепкая и энергичная команда, поэтому нам ещё предстоит сделать многое, чтобы выйти в следующий этап, даже с таким хорошим преимуществом. «Славия» – очень хорошая команда, но тактические аспекты в ответном матче будут другими. Им нужно забить два гола, поэтому они не смогут просто сидеть сложа руки и ждать нас на своей половине поля», — приводит слова Пиоли Football-Italia.

Ответная встреча состоится в Праге на стадионе «Фортуна Арена» 14 марта, начало – 20:45 мск.

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