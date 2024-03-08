В «Челси» объяснили, с чем связаны их последние финансовые убытки

Лондонский «Челси» заявляет, что на их последние финансовые результаты «повлияли санкции», наложенные на российского бизнесмена и бывшего владельца клуба Романа Абрамовича, сообщает журналист Бен Джейкобс в своих соцсетях.

По информации источника, в «Челси» также отмечают, что они соответствуют финансовым правилам УЕФА и Премьер-лиги.

Абрамович продал «Челси», который принадлежал ему 19 лет, весной 2022 года. По финансовому отчету сезона-2021/2022 общий убыток лондонского клуба составлял £ 121,3 млн. Как тогда сообщал клуб, убытки связаны были также с бывшим владельцем синих Абрамовичем.

После 27 туров «Челси» занимает 11-е место в АПЛ с 36 очками. Лидирует в чемпионате «Ливерпуль» (63 очка).

Материалы по теме Игроки «Челси» Чилуэлл и Галлахер не смогут принять участие в матче АПЛ с «Ньюкаслом»

0,5 Бруну и 2,5 гола «Реала». ХиТ#175