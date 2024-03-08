В «Лацио» опубликовали заявление по будущему Сарри

«Лацио» опубликовал официальное заявление по будущему итальянского наставника команды Маурицио Сарри.

«Лацио» подтверждает своё полное доверие к главному тренеру Маурицио Сарри на фоне появившихся заявлений о предполагаемой оценке его работы. Контракт Сарри с «Лацио» рассчитан до лета 2025 года, и все слухи о связах клуба с другими тренерами лишены оснований», – говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте «Лацио».

Напомним, Маурицио Сарри возглавил «Лацио» в июне 2021 года. Контракт тренера с клубом действует по 30 июня 2025 года.

В нынешнем розыгрыше итальянской Серии А «Лацио» расположился на девятом месте в турнирной таблице. Римляне набрали 40 очков по итогам 27 сыгранных туров.