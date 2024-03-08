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Гвардиола назвал главных конкурентов «Манчестер Сити» в борьбе за трофей Лиги чемпионов

Гвардиола назвал главных конкурентов «Манчестер Сити» в борьбе за трофей Лиги чемпионов
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал выход команды в четвертьфинал Лиги чемпионов. В 1/8 финала «Манчестер Сити» обыграл «Копенгаген».

«Мы конкурируем с «Реалом» и «Баварией». Я не знаю, с кем нам предстоит встретиться в четвертьфинале, это вопрос выжидания. Важно то, что семь лет подряд мы находимся здесь, в четвертьфинале», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт УЕФА.

В среду, 6 марта, «Манчестер Сити» на домашней арене уверенно переиграл «Копенгаген» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА — 3:1. Таким образом, английская команда пробилась в четвертьфинал самого престижного европейского клубного турнира в седьмой раз подряд.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
06 марта 2024, среда. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
3 : 1
Копенгаген
Копенгаген, Дания
1:0 Аканджи – 5'     2:0 Альварес – 9'     2:1 Эльюнусси – 29'     3:1 Холанд – 45+3'    

Свой следующий матч «Манчестер Сити» проведёт в воскресенье, 10 марта. Команда Хосепа Гвардиолы на выезде встретится с «Ливерпулем» в рамках 28-го тура английской Премьер-лиги. Начало игры — в 18:45 мск.

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