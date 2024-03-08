Новичок «Оренбурга» Горбани: семья удивилась, что я еду играть в Россию

Иранский полузащитник «Оренбурга» Мохаммад Горбани высказался о своём решении продолжить карьеру в России.

«Cемья удивилась, что я еду играть в Россию но они понимали, что это моя мечта и я уже взрослый. Когда я играл в «Сепахане», мне поступало много предложений, и я всегда обсуждал их с семьёй. Они просили, чтобы я далеко не уезжал, для них это сложно, особенно для мамы. Но профессиональный футбол требует жертв», — сказал Горбани в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, Горбани перешёл в «Оренбург» из иранского «Сепахана» в минувшем феврале.

В нынешнем сезоне Горбани принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 500 тыс.