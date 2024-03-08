Новичок «Оренбурга» Горбани: Сердар Азмун — значимая фигура для Ирана

Иранский полузащитник «Оренбурга» Мохаммад Горбани высказался об экс-форварде «Ростова», «Рубина» и «Зенита», а ныне игроке итальянской «Ромы» Сердаре Азмуне.

«От Сердара Азмуна получил только положительные отзывы о чемпионате России. Мы начали общаться, когда меня вызвали в сборную. У нас достаточно хорошие взаимоотношения. В какой бы команде он ни играл, везде показывал отличные результаты. Но самое главное — его выступления в еврокубках. Они помогли ему развиться. Сердар — значимая фигура для Ирана, для всех наших игроков. Для меня лично он пример», — сказал Горбани в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, Горбани перешёл в «Оренбург» из иранского «Сепахана» в феврале. В нынешнем сезоне Мохаммад принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с российским клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 500 тыс.