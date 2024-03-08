Игрок «Оренбурга» Горбани: советовался с Шекари перед переездом в Россию

Иранский полузащитник «Оренбурга» Мохаммад Горбани признался, что советовался с бывшим хавбеком «Рубина» Резой Шекири перед переездом в Россию.

«Шекари как раз был одним из тех, с кем я и советовался перед переездом. Он помог мне принять решение, рассказал, как вообще общаться с российскими игроками, фанатами», — сказал Горбани в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, Горбани перешёл в «Оренбург» из иранского «Сепахана» в феврале. В нынешнем сезоне Мохаммад принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с российским клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 500 тыс.