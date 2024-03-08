Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ростов — Краснодар. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Новичок «Оренбурга» Горбани: в матче с «Зенитом» удалось забить, Семак отметил мою игру

Новичок «Оренбурга» Горбани: в матче с «Зенитом» удалось забить, Семак отметил мою игру
Аудио-версия:
Комментарии

Иранский полузащитник «Оренбурга» Мохаммад Горбани рассказал, как оказался в России.

«В товарищеском матче с «Зенитом» мне удалось забить гол. Семак отметил мою игру, и обо мне узнали. Скауты и руководство “Оренбурга” были на матче и тоже видели меня. Они договорились с “Сепаханом”, поэтому я здесь. Хотел бы сказать спасибо руководителям “Сепахана” и тренеру, которые дали мне шанс играть за команду в последнем сезоне», — сказал Горбани в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, Горбани перешёл в «Оренбург» из иранского «Сепахана» в феврале. В нынешнем сезоне Мохаммад принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с российским клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 500 тыс.

Материалы по теме
«Семак отметил меня». Что за иранец приехал в РПЛ
Эксклюзив
«Семак отметил меня». Что за иранец приехал в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android