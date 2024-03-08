Горбани: первые трансферы иранских игроков открыли нам двери в российский футбол

Иранский полузащитник «Оренбурга» Мохаммад Горбани высказался об уровне Российской Премьер-Лиги.

«Думаю, первые трансферы иранских игроков открыли нам двери в российский футбол. Уровень лиги привлекает квалифицированных, талантливых игроков. РПЛ может стать ступенью для будущего», — сказал Горбани в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, Горбани перешёл в «Оренбург» из иранского «Сепахана» в феврале. В нынешнем сезоне Мохаммад принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с российским клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 500 тыс.