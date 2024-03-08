Игрок «Оренбурга» Горбани: играя в России, можно значительно повысить свой класс

Иранский полузащитник «Оренбурга» Мохаммад Горбани считает, что может стать лучше, выступая в российском первенстве.

«Я следил за РПЛ, как и за другими лигами. А когда появился вариант перехода, стал ещё больше смотреть, особенно матчи “Оренбурга”. С того момента пытался узнать как можно больше о команде: смотрел их соцсети, игры. Когда предложение стало более конкретным, я посмотрел все их товарищеские матчи на сборах. Уровень лиги очень высокий. Тут много быстрых игроков, много также тактики и физики. Играя в России, можно значительно повысить свой класс», — сказал Горбани в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, Горбани перешёл в «Оренбург» из иранского «Сепахана» в феврале. В нынешнем сезоне Мохаммад принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей.