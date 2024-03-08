Андрей Синицын: первый весенний матч «Краснодара» вышел комом, но с «Ростовом» будет лучше

Бывший вратарь «Краснодара» Андрей Синицын поделился ожиданиями от предстоящего матча 20-го тура РПЛ между «быками» и «Ростовом». Напомним, игра состоится 8 марта, стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск.

«Жду от матча «Ростова» и «Краснодара» упорной игры с минимальным преимуществом одной из команд. Возможно, будет ничья. В первые три тура после сборов сложно что-то прогнозировать. Первый матч «Краснодара» после сборов вышел комом, а «Ростов» я не смотрел. Думаю, будет интересная игра, но множества голов ждать не приходится.

Невнятная игра и упущенная победа «Краснодара» в игре в «Рубином» — никакие не звоночки. Просто так сложилась первая игра возобновившегося чемпионата. Много кто играет вничью. «Краснодар» сыграет с «Ростовом» уже лучше, чем в первом матче весны», — сказал Синицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.