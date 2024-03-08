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Андрей Синицын: первый весенний матч «Краснодара» вышел комом, но с «Ростовом» будет лучше

Андрей Синицын: первый весенний матч «Краснодара» вышел комом, но с «Ростовом» будет лучше
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Бывший вратарь «Краснодара» Андрей Синицын поделился ожиданиями от предстоящего матча 20-го тура РПЛ между «быками» и «Ростовом». Напомним, игра состоится 8 марта, стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2024, пятница. 18:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Жду от матча «Ростова» и «Краснодара» упорной игры с минимальным преимуществом одной из команд. Возможно, будет ничья. В первые три тура после сборов сложно что-то прогнозировать. Первый матч «Краснодара» после сборов вышел комом, а «Ростов» я не смотрел. Думаю, будет интересная игра, но множества голов ждать не приходится.

Невнятная игра и упущенная победа «Краснодара» в игре в «Рубином» — никакие не звоночки. Просто так сложилась первая игра возобновившегося чемпионата. Много кто играет вничью. «Краснодар» сыграет с «Ростовом» уже лучше, чем в первом матче весны», — сказал Синицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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