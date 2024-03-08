Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Мальорка. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Крылья Советов» — ЦСКА: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 14:00 мск

«Крылья Советов» — ЦСКА: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 14:00 мск
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 8 марта, состоится матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся самарские «Крылья Советов» и московский ЦСКА. Команды будут играть на стадионе «Солидарность-Арена (Самара Арена)» в Самаре. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

МИР Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2024, пятница. 14:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В первом круге нынешнего розыгрыша чемпионата России команды сыграли между собой вничью со счётом 2:2. В составе армейцев в той игре забитыми мячами отличились форварды Антон Заболотный и Фёдор Чалов. У «Крыльев Советов» голы на свой счёт записали защитник Николай Рассказов и нападающий Никита Салтыков.

После 19 сыгранных туров команды находятся на соседних строчках в турнирной таблице (седьмое и восьмоее места) и имеют в своём активе одинаковое количество очков — по 29. По дополнительным показателям выше располагается московский клуб.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android