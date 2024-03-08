«Крылья Советов» — ЦСКА: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 14:00 мск

Сегодня, 8 марта, состоится матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся самарские «Крылья Советов» и московский ЦСКА. Команды будут играть на стадионе «Солидарность-Арена (Самара Арена)» в Самаре. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В первом круге нынешнего розыгрыша чемпионата России команды сыграли между собой вничью со счётом 2:2. В составе армейцев в той игре забитыми мячами отличились форварды Антон Заболотный и Фёдор Чалов. У «Крыльев Советов» голы на свой счёт записали защитник Николай Рассказов и нападающий Никита Салтыков.

После 19 сыгранных туров команды находятся на соседних строчках в турнирной таблице (седьмое и восьмоее места) и имеют в своём активе одинаковое количество очков — по 29. По дополнительным показателям выше располагается московский клуб.