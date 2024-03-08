Радченко: если «Зенит» хочет завоевать золотые медали, должен брать очки в игре с «Уралом»

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от предстоящего матча в рамах 20-го тура Российской Премьер-Лиги между сине-бело-голубыми и «Уралом». Напомним, игра состоится 9 марта. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.

«Я думаю, что в матче «Урал» — «Зенит» будет ожесточённая борьба. Никакой проходной игры не должно быть для «Зенита», потому что это официальный матч, и будет очень интересно посмотреть, как подготовился «Урал» ко второй части сезона. Думаю, что будет интересная игра. Если «Зенит» хочет выйти на первое место и завоевать очередные золотые медали, конечно, максимально должен брать очки с такими командами, как «Урал», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.