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Радченко: если «Зенит» хочет завоевать золотые медали, должен брать очки в игре с «Уралом»

Радченко: если «Зенит» хочет завоевать золотые медали, должен брать очки в игре с «Уралом»
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Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от предстоящего матча в рамах 20-го тура Российской Премьер-Лиги между сине-бело-голубыми и «Уралом». Напомним, игра состоится 9 марта. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2024, суббота. 14:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я думаю, что в матче «Урал» — «Зенит» будет ожесточённая борьба. Никакой проходной игры не должно быть для «Зенита», потому что это официальный матч, и будет очень интересно посмотреть, как подготовился «Урал» ко второй части сезона. Думаю, что будет интересная игра. Если «Зенит» хочет выйти на первое место и завоевать очередные золотые медали, конечно, максимально должен брать очки с такими командами, как «Урал», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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