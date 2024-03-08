Форвард «Зенита» Якупова рассказала, как её мама относилась к занятиям футболом в детстве

Футболистка женской команды «Зенита» и сборной России Лина Якупова рассказала об отношении своей матери к её занятиям футболом.

«Как мама относилась к тому, что я занимаюсь футболом? Ну в детстве поначалу несерьёзно относилась, я бегаю, мне нравится, и ладно. Но, как что-то не так, например, я не помыла посуду или что-то по дому не сделала, плохая оценка в школе, всё, на тренировки не пойдёшь. И я сразу реветь. Было такое», — сказала Якупова в выпуске YouTube-канала «СБГ Шоу».

Лине Якуповой 33 года, за «Зенит» универсальная футболистка, способная выступать в полузащите и нападении, играет с 2021-го. В сборной России Лина дебютировала 8 июня 2018 года в отборочном матче чемпионата мира с Англией.