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Игрок «Зенита» Якупова рассказала, как изменился женский футбол в России за последние годы

Игрок «Зенита» Якупова рассказала, как изменился женский футбол в России за последние годы
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Футболистка женской команды «Зенита» и сборной России Лина Якупова рассказала, как изменился женский футбол в России за последние 11 лет.

«Если сравнивать даже, наверное, 2013 год, вот эти все команды, до того, как я закончила и вернулась… Вот если сравнивать вот тогда и сейчас, то женский футбол сейчас очень сильно вырос. Тогда, наверное, вот я сейчас смотрю, наверное, это было как-то всё равно как-то более любительски, как-то всё попроще.

Сейчас уже такое приближенное, ну, не приближенное, сейчас уже команды образовываются в структурах мужских клубов, это вообще профессионально, по-другому всё, не так, как было раньше. И это, на самом деле, очень радует. И финансово растёт. Конечно, всё меняется, всё в лучшую сторону, всё растёт», — сказала Якупова в выпуске YouTube-канала «СБГ Шоу».

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