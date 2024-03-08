Агент игрока «Ростова» Мелёхина: Виктор не боится конкуренции с Сако

Футбольный агент Антон Железняков, представляющий интересы защитника «Ростова» Виктора Мелёхина, поделился мыслями о конкуренции своего клиента с ивуарийским новобранцем ростовчан Умаром Сако.

«Виктор точно не боится конкуренции, потому что конкуренция — это нормальное явление в футболе. Только в ней можно прибавлять и становиться лучше. Умар Сако — достойный конкурент, но Витя также будет показывать свой максимум. А там уже всё отдаётся на волю Валерия Карпина», — приводит слова Железнякова «РБ Спорт».

Напомним, о переходе Сако «Ростов» объявил в конце января. 27-летний игрок присоединился к российскому клубу на правах аренды. Умару 27 лет, он выступал за футбольный клуб «Арда» с 2022 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость ивуарийского защитника в € 600 тыс.

После 19 сыгранных туров «Ростов» находится на 10-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Подопечные Валерия Карпина набрали 24 очка. В ближайшем матче внутреннего первенства жёлто-синие сыграют с «Краснодаром». Встреча состоится 8 марта, начало в 18:30 мск.