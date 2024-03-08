«Штутгарт» объявил о продлении контракта с главным тренером Хёнесом

Немецкий «Штутгарт» объявил о продлении контракта с главным тренером команды Себастьяном Хёнесом. Новое соглашение специалиста со «швабами» рассчитано до лета 2027 года.

Хёнесу 41 год, во главе «Штутгарта» он стоит с апреля 2023-го. Себастьян — сын экс-футболиста «Штутгарта» и «Баварии» Дитера Хёнеса и племянник экс-президента «Баварии» Ули Хёнеса. Отметим, что «швабы» занимают третье место в турнирной таблице Бундеслиги после 24 проведённых встреч нынешнего сезона.

Фото: Соцсети «Штутгарта»

В следующем матче внутреннего первенства команда Себастьяна встретится с «Унионом». Игра состоится сегодня, 8 марта, и пройдёт на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Берлине. Начало встречи запланировано на 22:30 по московскому времени.