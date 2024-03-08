Форвард «Зенита» Якупова рассказала о решении приостановить карьеру на пять лет

Футболистка женской команды «Зенита» и сборной России Лина Якупова рассказала о том, как приняла решение приостановить карьеру на пять лет.

«Я, получается, в училище олимпийского резерва была, выросла. Команд не так много было. На тот момент, по-моему, шесть команд профессиональных. У нас была команда, которая… База сборной России, «Россиянка» на тот момент топ-топ-топ. И там состав укомплектованный. И сложно было попасть и конкурировать. Когда ты из молодёжной, какой бы ты там классный ни был, тяжело вот этот вот барьер, и заиграть уже в основной команде. Я пошла в аренду сначала в «Зоркий». В «Зорком» тоже у нас был такой состав хороший, там сразу с первого года, там второе место заняли.

Ну вот как раз «Зоркий» — это самая нережимная команда. И там просто был руководитель реально, у него папа был мэр города, он давал финансы, и он как бы ездил и спонсировал команду.

И вот там было такое как раз, банкет по случаю Нового года. И мы такие с подружкой хотели положить денег на телефон. Такие спускаемся, и просто бежит наш руководитель через три ступеньки. Я думаю, господи, сейчас он нас собьёт просто. И он такой матом: если вы сейчас уйдёте, вы на сборы не поедете. Ну, в общем, не играла я в «Зорком».

Пошла в аренду в «Кубаночку» из «Россиянки». Вернулась, потому что, ну, я не видела для себя перспектив. Тренировок нету для молодого игрока, сыграл и пять выходных. Ну, лайтовая, да, но при этом команда показывала результат, там были классные игроки, высококвалифицированные мастера из Европы, хорошие легионеры, сильные очень, правда, сильный коллектив был.

Я понимала, что играть не буду. И с «Кубаночкой» меня тренер давно уже звала. Я такая думаю, ну ладно, она меня так зовёт, так хочет, и пойду. Ну, в общем, я пришла, у меня там не сложились отношения вообще никак с тренером, да. Ну, она очень такая своеобразная женщина, если честно.

Ну, я благодарна ей на самом деле. Вообще вспоминаю с улыбкой много ситуаций, с улыбкой всё вспоминаю. Я благодарна, что я закончила. И когда я закончила карьеру, я, наверное, как-то переосмыслила всё. Я первый год вообще не хотела заниматься футболом», — сказала Якупова в выпуске YouTube-канала «СБГ Шоу».