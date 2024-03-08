Испанская «Барселона» представила новый комплект формы, приуроченный к Международному женскому дню.

Фото: Официальный аккаунт «Барселоны» в соцсети Х

Фото: Официальный аккаунт «Барселоны» в соцсети Х

Напомним, сегодня, 8 марта, состоится матч в рамках 28-го тура испанской Примеры, в котором встретятся «Барселона» и «Мальорка». Стартовый свисток арбитра матча прозвучит в 23:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн трансляцию игры.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

На текущий момент сине-гранатовые набрали 58 очков после 27 сыгранных матчей и занимают третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, отставая от лидирующего мадридского «Реала» на восемь очков. На второй строчке расположилась «Жирона», набравшая 59 очков за аналогичное количество встреч.