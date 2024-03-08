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Тренер «Крыльев Советов» Осинькин: будем бороться с ЦСКА и биться за три очка

Тренер «Крыльев Советов» Осинькин: будем бороться с ЦСКА и биться за три очка
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался в преддверии матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА. Напомним, самарцы сыграют с армейцами сегодня, 8 марта. Начало встречи запланировано на 14:00 мск.

«У Рассказова небольшая травма. Рахманович был дисквалифицирован, поэтому матч в Ростове он пропускал. Считаем, что у нас наиболее оптимальный состав для этой игры. С ЦСКА всегда сложно играть, мы об этом напоминаем ребятам. Будем бороться и биться за три очка», — приводит слова Осинькина пресс-служба «Крыльев Советов».

После 19 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Крылья» располагаются на восьмом месте в турнирной таблице, имея в активе 29 набранных очков.

МИР Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2024, пятница. 14:00 МСК
Крылья Советов
Самара
1-й тайм
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Роша – 3'    
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