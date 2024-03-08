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Врач ЦСКА Безуглов рассказал, кто из игроков будет недоступен для матча с «Крыльями»

Врач ЦСКА Безуглов рассказал, кто из игроков будет недоступен для матча с «Крыльями»
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Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов перед матчем 20-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов» рассказал, кто из футболистов является недоступным для тренерского штаба армейцев из-за травм.

МИР Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2024, пятница. 14:00 МСК
Крылья Советов
Самара
1-й тайм
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Роша – 3'    

Видео из телеграм-канала ЦСКА

«Сегодня для тренерского штаба будут доступны все футболисты ПФК ЦСКА, кроме Максима Мухина, который в плановом режиме продолжает реабилитацию после операции по пластике передней крестообразной связки», — приводит слова Безуглова пресс-служба ЦСКА.

Напомним, сегодня, 8 марта, состоится матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся самарские «Крылья Советов» и московский ЦСКА. Команды будут играть на стадионе «Солидарность-Арена (Самара Арена)» в Самаре. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.

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