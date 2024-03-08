Футболистка «Зенита» Якупова — о мужчинах-тренерах: «подкатов» не было, тьфу-тьфу-тьфу

Футболистка женской команды «Зенита» и сборной России Лина Якупова рассказала об отсутствии инцидентов с домогательствами и «подкатами» со стороны мужчин-тренеров.

«Подкатывали ли ко мне тренеры-мужчины? Ну, не было такого, тьфу-тьфу-тьфу. Я вот к этому как-то не очень хорошо отношусь. Ну, так, чтобы я заметила, нет, ни разу не было. Вот не было такого и домогательств, не было ничего. Вот со времён училища олимпийского резерва по сей день всё хорошо, никто не домогался. И для меня вот как-то даже вот, ну, я не могу себе такое представить, чтобы тренер для меня… Панибратских отношений в команде не должно быть», — сказала Якупова в выпуске YouTube-канала «СБГ Шоу».

Лине Якуповой 33 года, за «Зенит» универсальная футболистка, способная выступать в полузащите и нападении, играет с 2021-го. В сборной России Лина дебютировала 8 июня 2018 года в отборочном матче чемпионата мира с Англией.