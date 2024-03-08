Защитник ЦСКА Роша отпраздновал гол «Крыльям Советов» с мячом под футболкой

Бразильский защитник ЦСКА Виллиан Роша отпраздновал гол «Крыльям Советов» в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с мячом под футболкой.

В проходящем в эти минуты матче Роша открыл счёт на третьей минуте, замкнув подачу с углового удара. Гол бразильца остался единственным в первом тайме, на перерыв команды ушли при минимальном преимуществе армейцев.

Фото: Телеграм-канал ЦСКА

Фото: Телеграм-канал ЦСКА

В первом круге нынешнего розыгрыша чемпионата России ЦСКА и «Крылья» сыграли между собой вничью со счётом 2:2. В составе армейцев в той игре забитыми мячами отличились форварды Антон Заболотный и Фёдор Чалов. У «Крыльев Советов» голы на свой счёт записали защитник Николай Рассказов и нападающий Никита Салтыков.

После 19 сыгранных туров команды находятся на соседних строчках в турнирной таблице (седьмое и восьмое места) и имеют в своём активе одинаковое количество очков — по 29. По дополнительным показателям выше располагается московский клуб.