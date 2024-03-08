Футболистка «Зенита» Якупова рассказала, что делала во время пятилетней паузы в карьере

Российская футболистка женской команды «Зенита» Лина Якупова рассказала, что делала во время пятилетней паузы в карьере.

«Попробовала себя в разных сферах жизни. Первая работа моя была хостес в ресторане «Мечта» на Павелецкой. В общем, меня уволили через месяц. Но я хотела уже сама увольняться. Я думаю, всё, это точно уже не моё, такая сфера мне не подходит. Потом я думаю, надо что-то поближе к спорту. Это был администратор в фитнес-клубе, потом менеджер в фитнес-клубе. Потом я поняла, что мне тоже это всё не нравится, не откликается. Я уже начала потихоньку играть в футбол в любительский, за девчонок. Я думаю, блин, надо в форме себя держать тоже. Уже что-то и соскучилась по мячу.

Я сначала с ребятами ещё играла раз в неделю, с мужиками. И ещё меня пригласили в команду девочек в любительскую, там, вторая лига или первая. Ну там, знакомые. Вот, я начала играть. Там девушка-тренер из спортивной школы уходила в декрет, и мне предложили её подменить на время, поработать с девчонками. Да, вот. Я так пришла к тренерству, отучилась на лицензию, потом меня пригласили в сборную. Я съездила один раз в разные сборы. Много теперь воспитанниц», — сказала Якупова в выпуске YouTube-канала «СБГ Шоу».