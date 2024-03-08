«Ростов» — «Краснодар»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 18:30 мск

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Сегодня, 8 марта, состоится матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Ростов» и «Краснодар». Команды будут играть на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В матче первого круга между этими командами победу со счётом 3:2 одержал «Краснодар». Забитыми мячами в составе «быков» отметились Эдуард Сперцян, Джон Кордоба, а также Николай Комличенко, поразивший собственные ворота. За «Ростов» забили Данил Глебов и Мохаммад Мохеби.

«Краснодар» лидирует в РПЛ, набрав 39 очков. «Ростов» с 24 очками находится на 10-м месте.