Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Мальорка. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Крылья Советов» впервые в этом сезоне проиграли на домашней арене в матче РПЛ

«Крылья Советов» впервые в этом сезоне проиграли на домашней арене в матче РПЛ
Комментарии

Поражение от ЦСКА (0:2) в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги стало для «Крыльев Советов» первым в нынешнем сезоне в родных стенах.

Оба мяча в этой встрече на свой счёт записал бразильский защитник Вилииан Роша, дважды замкнувший подачи с углового. Первый гол Роша забил уже на третьей минуте, а второй результативный удар случился на 49-й минуте. Отметим, что на 84-й минуте голкипер армейцев Игорь Акинфеев отбил удар с 11-метровой отметки, который исполнял аргентинец Франко Ороско.

«Крылья Советов» с 29 очками сейчас находятся на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ. В следующем матче внутреннего первенства команда Игоря Осинькина сыграет с «Зенитом» на домашней арене. Отметим, что ЦСКА после этой игры набрал 32 очка.

МИР Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2024, пятница. 14:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
0 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Роша – 3'     0:2 Роша – 49'    
Материалы по теме
ЦСКА обыграл «Крылья Советов» благодаря дублю Виллиана Роши
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android