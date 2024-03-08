«Крылья Советов» впервые в этом сезоне проиграли на домашней арене в матче РПЛ

Поражение от ЦСКА (0:2) в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги стало для «Крыльев Советов» первым в нынешнем сезоне в родных стенах.

Оба мяча в этой встрече на свой счёт записал бразильский защитник Вилииан Роша, дважды замкнувший подачи с углового. Первый гол Роша забил уже на третьей минуте, а второй результативный удар случился на 49-й минуте. Отметим, что на 84-й минуте голкипер армейцев Игорь Акинфеев отбил удар с 11-метровой отметки, который исполнял аргентинец Франко Ороско.

«Крылья Советов» с 29 очками сейчас находятся на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ. В следующем матче внутреннего первенства команда Игоря Осинькина сыграет с «Зенитом» на домашней арене. Отметим, что ЦСКА после этой игры набрал 32 очка.