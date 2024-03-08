Защитник ЦСКА Роша — первый игрок с 2018-го года, забивший два мяча головой после угловых

Защитник московского ЦСКА Виллиан Роша, забивший два гола головой после угловых в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (2:0), стал первым игроком в РПЛ с 2018 года, которому это удалось. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

По данным источника, последний игрок, которому это удавалось – Александр Ерохин, отличившийся за «Зенит» в мае 2018 года в матче со «СКА-Хабаровск».

Для 29-летнего бразильца эти голы в ворота «Крыльев Советов» стали первыми в нынешнем сезоне чемпионата России. До этого матча защитник смог отметиться лишь одной результативной передачей.

После этой победы в активе ЦСКА стало 32 очка. Команда поднялась на четвёртую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» с 29 очками находятся на восьмом месте.