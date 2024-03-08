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Защитник ЦСКА Роша — первый игрок с 2018-го года, забивший два мяча головой после угловых

Защитник ЦСКА Роша — первый игрок с 2018-го года, забивший два мяча головой после угловых
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Защитник московского ЦСКА Виллиан Роша, забивший два гола головой после угловых в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (2:0), стал первым игроком в РПЛ с 2018 года, которому это удалось. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

МИР Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2024, пятница. 14:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
0 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Роша – 3'     0:2 Роша – 49'    

По данным источника, последний игрок, которому это удавалось – Александр Ерохин, отличившийся за «Зенит» в мае 2018 года в матче со «СКА-Хабаровск».

Для 29-летнего бразильца эти голы в ворота «Крыльев Советов» стали первыми в нынешнем сезоне чемпионата России. До этого матча защитник смог отметиться лишь одной результативной передачей.

После этой победы в активе ЦСКА стало 32 очка. Команда поднялась на четвёртую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» с 29 очками находятся на восьмом месте.

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