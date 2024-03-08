Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Мальорка. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«20 лет спустя мушкетёр вернулся в Самару». Экс-игрок ЦСКА Нахушев – об Акинфееве

«20 лет спустя мушкетёр вернулся в Самару». Экс-игрок ЦСКА Нахушев – об Акинфееве
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник ЦСКА Руслан Нахушев высказался о об игре голкипера армейцев Игоря Акинфеева в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (2:0). Напомним, на 84-й минуте вратарь отбил 11-метровый удар и смог сохранить свои ворота в неприкасновенности.

МИР Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2024, пятница. 14:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
0 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Роша – 3'     0:2 Роша – 49'    

«20 лет спустя мушкетёр вернулся в Самару. Я 20 лет назад на той игре присутствовал, смотрел вживую и естественно потом все поздравили Акинфеева. Мы, как молодые, вместе держались всегда. Игорь нестареющий, как будто 20 лет прошло, мы постарели, а он на том же уровне и даже не меняется, становится только мудрее», — сказал Нахушев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После этой победы в активе ЦСКА стало 32 очка. Команда поднялась на четвёртую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» с 29 очками находятся на восьмом месте.

Материалы по теме
Акинфеев преодолел отметку в 50 000 минут в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android