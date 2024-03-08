«20 лет спустя мушкетёр вернулся в Самару». Экс-игрок ЦСКА Нахушев – об Акинфееве

Бывший защитник ЦСКА Руслан Нахушев высказался о об игре голкипера армейцев Игоря Акинфеева в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (2:0). Напомним, на 84-й минуте вратарь отбил 11-метровый удар и смог сохранить свои ворота в неприкасновенности.

«20 лет спустя мушкетёр вернулся в Самару. Я 20 лет назад на той игре присутствовал, смотрел вживую и естественно потом все поздравили Акинфеева. Мы, как молодые, вместе держались всегда. Игорь нестареющий, как будто 20 лет прошло, мы постарели, а он на том же уровне и даже не меняется, становится только мудрее», — сказал Нахушев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После этой победы в активе ЦСКА стало 32 очка. Команда поднялась на четвёртую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» с 29 очками находятся на восьмом месте.