Защитник ЦСКА Роша: с «Оренбургом» случилась горькая ничья, но мы продолжили работу

Защитник ЦСКА Виллиан Роша высказался о победе армейской команды над «Крыльями Советов» в матче 20-го тура РПЛ (2:0), отметив, что в предыдущей игре с «Оренбургом» (1:1) его команда довольствовалась лишь ничьей.

«Никогда не забивал дубль, он случился у меня первый раз, очень рад этому событию. Надеюсь, что дальше смогу продолжать в этом ключе.

Насколько важно было победить после ничьей с «Оренбургом»? Действительно, первый матч был очень сложным. Мы прекрасно понимали, что нам предстоит после возобновления. К сожалению, случилась такая горькая ничья, но тем не менее мы продолжили работу. И сейчас контролировали матч и выиграли его заслуженно. Поздравляю всех болельщиков и уверен, что мы будем продолжать дальше и идти вперёд по турнирной таблице», — сказал Роша в эфире телеканала «Матч ТВ».