Игрок «Крыльев» Салтыков: разберём ошибки в матче с ЦСКА и будем готовиться к «Зениту»

Нападающий «Крыльев» Никита Салтыков высказался о поражении от ЦСКА (0:2) в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Может, в ЦСКА сделали ставку на стандарты, потому что у них была хорошая подача, хорошие блоки и хороший удар, плюс у них высокорослая команда. Мы всё-таки пониже будем. И за счёт этого они выиграли, молодцы. Поздравляю их.

Мы ещё пока не разговаривали. Обязательно разберём ошибки и будет готовиться к «Зениту», — передаёт слова Салтыкова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

По состоянию на сегодняшний день «Крылья Советов» с 29 очками находятся на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ. В следующем матче внутреннего первенства команда Игоря Осинькина сыграет с «Зенитом» на домашней арене.