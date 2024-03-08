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Игрок «Крыльев» Салтыков: разберём ошибки в матче с ЦСКА и будем готовиться к «Зениту»

Игрок «Крыльев» Салтыков: разберём ошибки в матче с ЦСКА и будем готовиться к «Зениту»
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Нападающий «Крыльев» Никита Салтыков высказался о поражении от ЦСКА (0:2) в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Может, в ЦСКА сделали ставку на стандарты, потому что у них была хорошая подача, хорошие блоки и хороший удар, плюс у них высокорослая команда. Мы всё-таки пониже будем. И за счёт этого они выиграли, молодцы. Поздравляю их.

Мы ещё пока не разговаривали. Обязательно разберём ошибки и будет готовиться к «Зениту», — передаёт слова Салтыкова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

По состоянию на сегодняшний день «Крылья Советов» с 29 очками находятся на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ. В следующем матче внутреннего первенства команда Игоря Осинькина сыграет с «Зенитом» на домашней арене.

МИР Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2024, пятница. 14:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
0 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Роша – 3'     0:2 Роша – 49'    
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