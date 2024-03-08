«Ростов» — «Краснодар»: стартовые составы команд на матч 20-го тура РПЛ

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В матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся «Ростов» и «Краснодар». Команды будут играть на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым (Санкт-Петербург). Начало игры — в 18:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Ростов»: Песьяков, Чернов, Осипенко, Вахания, Сако, Байрамян, Глебов, Щетинин, Мохебби, Голенков, Роналдо.

«Краснодар»: Сафонов, Волков, Алонсо, Оласа, Тормена, Черников, Батчи, Кевин Пина, Олусегун, Кордоба, Виктор Са.

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Владимира Ивича набрала 39 очков за 19 матчей. «Ростов» находится на 10-й строчке, заработав 24 очка.