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Салтыков: все говорят, что в Уругвай слетать интересно. Как по мне — всё одинаковое

Салтыков: все говорят, что в Уругвай слетать интересно. Как по мне — всё одинаковое
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Игрок «Крыльев Советов» и молодёжной сборной России Никита Салтыков поделился мнением о предстоящей поездки в Уругвай.

«Все говорят, что интересно слетать в Уругвай, мир посмотреть. Как по мне, примерно всё одинаковое: поля, переезды, отели, автобусы. Может быть, сходим на экскурсию, а так это как дополнительный международный опыт, что хорошо», — передаёт слова Салтыкова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Россияне сыграют с действующими чемпионами мира по футболу – сборной Уругвая до 20 лет: товарищеский матч пройдёт в Монтевидео в ночь на 22 марта и начнётся в 23:55 по московскому времени. Также молодёжка встретится в Уругвае с академиями местных клубов «Насьонал» и «Монтевидео Сити» – последний входит в систему City Football Group.

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