Игрок ЦСКА Давила ответил на вопрос об адаптации в команде

Чилийский нападающий ЦСКА Виктор Давила высказался об адаптации в российском клубе.

«Чтобы адаптироваться, нужно постоянно играть. Думаю, что никто в полной мере не может ощущать себя игроком стартового состава. Что я чувствую? Я провел хорошие сборы, я чувствую себя в очень хорошей форме и более адаптированным, чем был в начале сезона», — передаёт слова Давилы корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 26-летний Виктор Давила провёл 13 матчей, в которых забил три мяча и оформил одну голевую передачу. Также на его счету четыре игры и один ассист в Фонбет Кубке России. Виктор Давила перешёл в ЦСКА в августе 2023 года. Его предыдущим клубом был мексиканский «Леон».