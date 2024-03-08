Игрок ЦСКА Давила высказался о победе над «Крыльями Советов»

Нападающий ЦСКА Виктор Давила поделился эмоциями после матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (0:2).

«Самое важное, что мы достигли того результата, за которым приехали. Мы провели хороший предсезонный сбор — это нам помогло. Сейчас мы очень довольны», — передаёт слова Давилы корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После 20 туров чемпионата России красно-синие набрали 32 очка и на текущий момент занимаю четвёртое место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» заработали 29 очков и располагаются на восьмой строчке.

В следующем туре ЦСКА сыграет с «Сочи». Матч пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:00 мск.