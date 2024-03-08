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Агент Роши: Виллиан играет головой не хуже, чем высокорослые форварды

Агент Роши: Виллиан играет головой не хуже, чем высокорослые форварды
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Агент Игор Кампеделли, представляющий интересы центрального защитника московского ЦСКА Виллиана Роши, высказался о дубле своего клиента в матче 20-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (0:2).

МИР Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2024, пятница. 14:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
0 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Роша – 3'     0:2 Роша – 49'    

«Виллиан блестяще играет головой. Ничем не хуже, чем высокорослые нападающие. Можно лишь похвалить ЦСКА, что так грамотно используют сильные качества Роши», — приводит слова Кампеделли Metaratings.

Напомним, первый гол Роша забил на третьей минуте встречи, а второй — на 49-й минуте.

После 20 туров чемпионата России красно-синие набрали 32 очка и на текущий момент занимаю четвёртое место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» заработали 29 очков и располагаются на восьмой строчке.

В следующем туре ЦСКА сыграет с «Сочи». Матч пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:00 мск.

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