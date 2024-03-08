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«ПСЖ» попытается приобрести Винисиуса после ухода Мбаппе в «Реал» — журналист Риоло

«ПСЖ» попытается приобрести Винисиуса после ухода Мбаппе в «Реал» — журналист Риоло
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Грядущим летом «Пари Сен-Жермен» намерен предпринять попытку по приобретению крайнего нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора. Об этом сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на журналиста Даниэля Риоло.

По информации источника, попытка приобрести Винисиуса станет реакцией «Пари Сен-Жермен» на уход нападающего французского клуба Килиана Мбаппе в «Реал», который по последней информации должен состояться по окончании нынешнего сезона.

Подчёркивается, в случае, если «ПСЖ» сделает «сливочным» внушительное предложение, то президент мадридского клуба Флорентино Перес не будет воспрепятствовать переходу Винисиуса.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что Мбаппе уже подписал контракт с «Реалом», рассчитанный до 2029 года.

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