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«Шанхай Шэньхуа» одержал три победы в трёх официальных матчах под руководством Слуцкого

«Шанхай Шэньхуа» одержал три победы в трёх официальных матчах под руководством Слуцкого
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Сегодня, 8 марта, состоялся матч второго тура чемпионата Китая по футболу между клубами «Шанхай Шэньхуа» и «Циндао Вест Кост». Команда, которую возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, играла дома. Хозяева одержали победу со счётом 2:0.

Китай - Суперлига . 2-й тур
08 марта 2024, пятница. 15:00 МСК
Шанхай Шэньхуа
Шанхай
Окончен
2 : 0
Циндао Вест Кост
1:0 Малеле – 22'     2:0 Андре – 37'    

На 22-й минуте нападающий Сефас Малеле открыл счёт и вывел «Шанхай Шэньхуа» вперёд. На 37-й минуте бразилец Андре увеличил преимущество хозяев с передачи У Си и установил окончательный счёт встречи.

Таким образом, «Шанхай Шэньхуа» пока непобедим в официальных матчах под руководством Леонида Слуцкого. Ранее в финальном матче за Суперкубок Китая команда оказалась сильнее «Шанхая Порт» (1:0), а потом обыграла «Мэйчжоу Хакка» (2:0) в первом туре чемпионата Китая.

Турнирная таблица чемпионата Китая
Календарь чемпионата Китая
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