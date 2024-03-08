«Шанхай Шэньхуа» одержал три победы в трёх официальных матчах под руководством Слуцкого

Сегодня, 8 марта, состоялся матч второго тура чемпионата Китая по футболу между клубами «Шанхай Шэньхуа» и «Циндао Вест Кост». Команда, которую возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, играла дома. Хозяева одержали победу со счётом 2:0.

На 22-й минуте нападающий Сефас Малеле открыл счёт и вывел «Шанхай Шэньхуа» вперёд. На 37-й минуте бразилец Андре увеличил преимущество хозяев с передачи У Си и установил окончательный счёт встречи.

Таким образом, «Шанхай Шэньхуа» пока непобедим в официальных матчах под руководством Леонида Слуцкого. Ранее в финальном матче за Суперкубок Китая команда оказалась сильнее «Шанхая Порт» (1:0), а потом обыграла «Мэйчжоу Хакка» (2:0) в первом туре чемпионата Китая.